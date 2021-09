São Paulo anuncia saída de Dani Alves e a culpa é da dívida de dois milhões de euros

Segundo a imprensa brasileira, o São Paulo deve a Dani Alves 11 milhões de reais (cerca de 1,8 milhões de euros), dívida essa que o diretor desportivo não desmente

Dani Alves vai sair do São Paulo, anunciou o clube na sequência de um conflito entre as duas partes devido a uma dívida de quase dois milhões de euros ao futebolista.

"Tomámos a decisão e informámos Hernan Crespo [treinador da equipa] que Daniel Alves não está disponível para jogar no São Paulo. Ninguém está acima do clube", disse o diretor desportivo, Carlos Belmonte, através de um vídeo colocado no "twitter" do clube.

O internacional brasileiro deveria ter-se apresentado hoje no treino do clube paulista, após ter estado ao serviço da seleção "canarinha" nos jogos de qualificação para o Mundial'2022, mas os seus representantes comunicaram à administração do clube que o jogador não voltará a treinar até que o clube pague as dívidas que tem com ele, revelou Belmonte.

Segundo a imprensa brasileira, o São Paulo deve a Dani Alves 11 milhões de reais (cerca de 1,8 milhões de euros), dívida essa que o diretor desportivo não desmente: "O São Paulo reconhece a dívida e na semana passada fizemos uma proposta para tentar chegar a um acordo, mas os seus representantes não aceitaram. As negociações vão prosseguir com as áreas jurídica e financeira".

As relações entre as duas partes já se tinham deteriorado quando o veterano jogador brasileiro decidiu participar nos Jogos Olímpicos Tóquio02020, que decorreram entre 23 de julho e 08 de agosto, onde conquistou o 43º título da sua longa carreira ao serviço da seleção olímpica brasileira.

Dani Alves, que representou grandes clubes europeus como o Barcelona, o Paris Saint-Germain e a Juventus, entre outros, ingressou no São Paulo em 2019 com um contrato válido até 2022, tendo conquistado o campeonato paulista em 2021, que significou o fim de um "jejum" de títulos de oito anos, e marcado 10 golos em 95 partidas.