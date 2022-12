São Paulo abre investigação para esclarecer saída de Endrick para o rival Palmeiras

Avançado passou pela formação do São Paulo, foi dispensado e rumou ao Palmeiras. Agora, foi contratado pelo Real Madrid por 70 milhões de euros. E o tricolor paulista quer saber quem permitiu a saída do jovem.

O São Paulo abriu uma investigação para esclarecer a saída de Endrick do clube. O jovem avançado iniciou a formação naquele clube paulista, com sete anos, mas foi dispensado, acabando por rumar às camadas jovens do rival Palmeiras.

No Verdão, foi escalando patamares, subiu à equipa principal com apenas 16 anos e, recentemente, foi vendido ao Real Madrid por um valor a rondar os 70 milhões de euros - mas só irá para os merengues quando completar 18 anos.

O tricolor paulista quer, portanto, saber quem permitiu a saída da pérola brasileira e abriu, por isso, uma investigação interna, procurando entender os motivos que levaram ao não aproveitamento do atacante.