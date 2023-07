São apenas 12 dias de estágio no Japão, mas é muito dinheiro que o PSG encaixa

Clube francês realiza um estágio de pré-temporada no Japão e é bem pago por isso: 20 milhões de euros.

De 22 de julho a 2 de agosto, o Paris Saint-Germain realiza um estágio de pré-época no Japão e com isso vai ganhar 20 milhões de euros, de acordo com o jornal espanhol AS. No ano passado, os parisienses também foram para o país nipónico estagiar, mas receberam "apenas" 12 milhões de euros.

Durante esse período, o PSG, de Danilo, Vitinha, Nuno Mendes e Renato Sanches, defronta o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo e Luís Castro, a 25 de julho, o Osaka, a 28 de julho, e o Inter, a 1 de agosto.