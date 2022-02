Santos rescindiu com treinador em reunião... à distância

Dirigentes do Santos procederam à rescisão através de uma (rápida) videoconferência, o que foi interpretado pelos adeptos santistas como uma espécie de ofensa

Fábio Carille deixou de comandar a equipa do Santos. O emblema do Brasileirão rescindiu, por mútuo acordo, com o treinador, na sequência da derrota (2-3) com o Mirassol, num processo que causou alguma controvérsia no universo do Peixe.

Segundo a Imprensa brasileira, os dirigentes do Santos procederam à rescisão com Fábio Carille através de uma (rápida) videoconferência, o que foi interpretado pelos adeptos santistas como uma ofensa ao carácter profissional do técnico.

Fábio Carille, de 48 anos, fora apresentado pelo Santos como novo treinador em setembro de 2021, tendo sucedido a Fernando Diniz. Carille evitou a queda do clube na II divisão e, por isso, permaneceu no comando técnico em 2022.

O trabalho do treinador foi tido como insatisfatório. Em 27 jogos sob o seu comando, o Santos, clube dono de um preenchido historial no Brasil, conseguiu nove vitórias, dez empates e oito derrotas, com 35 golos a favor e 36 contra.