Santos oficializa Robinho: "Vou jogar por um salário mínimo"

Avançado regressa ao clube do coração e os moldes do contrato são inusitados.

Agora é oficial: Robinho está de regresso ao Santos, o clube do coração e onde nasceu para o futebol, com um contrato que se pode considerar, no mínimo, inusitado.

O avançado brasileiro, de 36 anos, assinou por cinco meses (até ao final do Brasileirão) e vai auferir um salário simbólico: serão 1500 reais (cerca de 229 euros). Contudo, a este valor, somar-se-ão 300 mil reais (46 mil euros) ao cabo de 10 jogos realizados e outros 300 mil depois de 15, a serem pagos no final do vínculo entre as partes. Nessa altura o Santos poderá exercer uma opção de renovação por mais um ano e sete meses.

O próprio Robinho já comentou o regresso a Vila Belmiro: "O Santos vive um momento difícil financeiramente. Então chega a hora de quem pode fazer alguma coisa. Eu quero ajudar o clube que sempre me deu tudo. O Santos já fez muito por mim e esta retribuição ainda é pouco. Vou jogar por um salário mínimo, mas o mais importante é estar aqui. Estou bem fisicamente e mentalmente, obviamente ainda falta um pouco de ritmo, mas, com o tempo, vamos evoluindo aos poucos", frisou o internacional canarinho, que estava ao serviço do Basaksehir, campeão da Turquia.