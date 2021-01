Santos de Lucas Veríssimo marca encontro com Abel na final da Libertadores

Triunfo por 3-0 frente ao Boca Juniors na segunda mão das meias-finais.

A final da Taça Libertadores vai ser inteiramente brasileira. Depois de o Palmeiras de Abel Ferreira ter deixado o River Plate pelo caminho, o Santos não deu hipóteses ao Boca Juniors e garantiu também bilhete para o decisivo encontro.

Com Lucas Veríssimo, futuro reforço do Benfica, no onze inicial, o Peixe venceu os argentinos por 3-0, depois do nulo na primeira mão, continuando assim uma caminhada vitoriosa na prova e que teve o português Jesualdo Ferreira nos dois primeiros encontros da fase de grupos, vencendo-os.

Pituca (16'), Soteldo (49') e Lucas Braga (51) marcaram os golos da formação que tem Cuca como treinador.

O jogo entre Santos e Palmeiras joga-se no próximo dia 30 deste mês de janeiro, no Maracanã, Rio de Janeiro. Será então conhecido o sucessor do Flamengo, que venceu a última edição com Jorge Jesus ao leme. Será a terceira final 100 por centro brasileira: em 2005 o São Paulo venceu o Athlético Paranaense e em 2006 o Internacional levou a melhor frente ao São Paulo, nestes casos jogada a duas mãos.