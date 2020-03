Santos de Jesualdo Ferreira vence no arranque da Libertadores

O treinador português estreou-se na Taça dos Libertadores com uma vitória em casa do Defensa y Justicia, da Argentina.

O Santos venceu 2-1 no terreno do Defensa y Justicia, da Argentina, no arranque da fase de grupos da Taça dos Libertadores. A formação orientada por Jesualdo Ferreira esteve a perder fruto do golo de Juan Rodríguez, aos 45+1', mas conseguiu o empate aos 72 minutos por intermédio de Jobson e passou para a frente do marcador aos 86' com um tento de Kaio Jorge.

Olimpia Asuncion, do Paraguai, e Delfin, do Equador, são as outras equipas do Grupo G da competição.

Ao serviço do Peixe, o técnico português soma quatro vitórias, três empates e duas derrotas.