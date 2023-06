Na madrugada desta quinta-feira, em jogo da 11.ª ronda do Brasileirão, o Corinthians vencia por 2-0 em casa do Santos quando a partida foi dada como terminada aos 89 minutos. Isto porque a equipa de arbitragem determinou que não estavam reunidas as condições de segurança para que o jogo continuasse, fruto dos protestos dos adeptos da equipa da casa, que lançaram artefactos pirotécnicos para o relvado.

