Santiago Giménez renovou, mas avisa: "Pode chegar uma proposta irrecusável"

Avançado mexicano faz parte da lista de potenciais alvos do Benfica para substituir Gonçalo Ramos. Renovou contrato nos últimos dias, mas não fecha completamente a porta a uma saída.

Santiago Giménez renovou contrato com o Feyenoord há poucos dias, mas isso não significa que não possa ser transferido ainda neste mercado de verão, como avisa o próprio. "Tudo pode acontecer no futebol. Um dia estás aqui, no outro já não estás. Depende mais do clube do que do jogador. Um clube pode chegar com uma proposta irrecusável. Nunca se sabe", afirmou, citado pela ESPN.

O avançado mexicano, de 22 anos, explicou também a prolongação do vínculo: "Apesar de ter contrato, o clube decidiu melhor as minhas condições. Este foi o clube que me abriu as portas, o meu primeiro clube na Europa. Cada dia gosto mais destas pessoas que me receberam da melhor forma."

A imprensa neerlandesa dá conta que Luka Ivanusec, avançado de 24 anos do Dínamo Zagreb, está a caminho do Feyenoord, o que volta a levantar rumores sobre uma eventual saída de Giménez. O Benfica, recorde-se, é um dos interessados.