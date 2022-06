Santi Cazorla não pensa em terminar a carreira: "Quero continuar a jogar e a ser importante"

Médio de 37 anos vai terminar contrato com o Al Sadd, campeão catari

Santi Cazorla, aos 37 anos, está em vias de terminar contrato com o Al Sadd, campeão da Liga catari e, esta quinta-feira, descartou o fim de carreira, revelando querer "continuar a jogar e a ser importante".

"O meu contrato termina este mês, estou à espera para ver se eles me dizem alguma coisa. Vamos ver quais as opções que surgem. Ainda estou bem, quero continuar a divertir-me e quero ver o que o futuro me reserva, até que o meu corpo diga 'basta'. Atualmente ainda me sinto bem", garantiu ao programa El Larguero, da Cadena SER.

O internacional espanhol, que conta com passagens de sucesso pelo Villarreal, Málaga e Arsenal na carreira, não descarta um regresso a Espanha.

"Não fecho portas a regressar a Espanha, vou ver o que o futuro me reserva. Vamos ver o que tenho em cima da mesa. Não descarto nada. Não descarto absolutamente nada. Quero continuar a jogar futebol e a ser importante", finalizou.

Santi Cazorla completou a segunda época no Al Sadd, onde apontou 30 golos em 67 jogos disputados, tendo ainda conquistado duas Ligas do Catar, uma Taça e uma Taça da Liga.