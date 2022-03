Sanções a Roman Abramovich sem efeito em Portugal

Bens e ativos que Roman Abramovich tenha em países da União Europeia, incluindo Portugal, não estão abrangidos pelas sanções impostas pelo governo britânico, revelou a agência Reuters.

O Ministério da Justiça português, em resposta escrita à Reuters, informou que as sanções impostas pelo Reino Unido a Roman Abramovich só têm efeito em território britânico. De momento, desconhece-se quais os bens que o russo tem em Portugal.

O multimilionário russo, proprietário do Chelsea, é cidadão do nosso país desde o ano passado, ao abrigo do processo que permitia a descendentes de judeus sefarditas requerer nacionalidade portuguesa. No entanto, o processo de Abramovich está a ser investigado pelo Ministério Público, devido a algumas dúvidas no mesmo.

O Ministério da Justiça esclareceu também que as sanções decididas por Bruxelas contra entidades e indivíduos russos, na sequência da invasão da Ucrânia, não preveem a retirada da nacionalidade.



As sanções impostas pelo governo de Boris Johnson incluem o congelamento dos bens de oligarcas russos visados, o que levou à suspensão do processo de venda do Chelsea por parte de Abramovich, ficando o governo britânico encarregue desse processo.