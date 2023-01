Sanção da FIFA não deverá prejudicar empréstimo de Gueye ao Sevilha

O médio, de 24 anos, tinha sido suspenso provisoriamente de todas as competições pela FIFA, enquanto decorre uma investigação à sua transferência do Watford para o Marselha, em 2020, mas o TAD suspendeu essa sanção, cuja aprovação final só deverá ser conhecida no verão.

Pape Gueye, médio do Marselha, está prestes a ser emprestado ao Sevilha até ao final da temporada, apesar de ter sido suspenso provisoriamente de todas as competições pela FIFA, numa decisão mais tarde suspensa pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).

A suspensão foi conhecida enquanto decorre uma investigação da FIFA à transferência do médio senegalês, de 24 anos, do Watford para o Marselha, em 2020, cuja conclusão só deverá acontecer no verão, já depois de a cedência ter chegado ao fim, não implicando por isso a utilização de Gueye no clube espanhol.

De acordo com a imprensa espanhola, o médio já passou os exames médicos no Sevilha, restando apenas que assine contrato. De resto, o emblema também já estará a acertar o empréstimo de Bryan Gil até ao final da temporada, com o extremo do Tottenham a regressar temporariamente ao clube da formação.