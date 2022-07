Samuel Lino: "Ser emprestado? Tenho de trabalhar para estar no onze do Atlético de Madrid"

Avançado foi contratado neste defeso ao Gil Vicente e há quem não acredite que o brasileiro vá ficar no plantel. Samuel Lino responde com "trabalho" para "convencer" o treinador.

Samuel Lino foi apresentado, esta sexta-feira, como reforço do Atlético de Madrid e prometeu trabalho para convencer Diego Simeone de que pode ser titular. O jogador que vestia a camisola do Gil Vicente foi questionado sobre se pensa que pode ser emprestado: "Há grandes jogadores e vou aprender muito com eles. Vou responder com muito trabalho dentro de campo, é a única forma que tenho de convencer o treinador e a equipa técnica de que posso estar no onze. Tenho de trabalhar, porque tenho capacidades para estar na equipa", respondeu.

O extremo brasileiro, de 22 anos, disse estar "muito feliz" com a oportunidade e definiu-se como um jogador "rápido, que gosta de fintar e de estar junto à linha". "Sou feliz no terreno de jogo, como todos os brasileiros. Sinto-me bem lá dentro", acrescentou.