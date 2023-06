Samuel Lino brilhou no Valência e recebe proposta da Alemanha

Brasileiro que esteve no Gil Vicente tem propostas para novo empréstimo do Valência e do Leipzig de André Silva

Samuel Lino, atacante que na última temporada esteve emprestado pelo Atlético de Madrid ao Valência, está na mira do RB Leipzig, onde atua André Silva.

O Valência quer renovar a cedência e os alemães também propuseram um empréstimo ao Atlético, escreve o jornal AS.

Samuel Lino, de 23 anos, atuou durante três temporadas no Gil Vicente, de onde deu o salto para os colchoneros.

Na última época, no Valência, fez oito golos e duas assistências em 41 jogos.