Samuel Eto'o afirma que será candidato à presidência da Federação Camaronesa de Futebol

Ex-avançado Samuel Eto'o confirmou este sábado que vai ser candidato à presidência da federação de futebol do seu país.

Antigo ídolo do Barcelona e Inter, o camaronês Samuel Eto'o confirmou este sábado as informações veiculadas pela imprensa de seu país nos últimos dias. Aos 40 anos, o ex-avançado vai lançar a candidatura para ser presidente da Federação Camaronesa de Futebol.

"Serei candidato à presidência da nossa Federação. Quando estou envolvido em algo, é porque quero ir até ao fim", disse o lendário ex-jogador camaronês em entrevista.

Entre 2004 e 2009 no Barcelona, Eto'o venceu três títulos de La Liga, uma Taça do Rei , duas supertaças da Espanha e, acima de tudo, duas conquistas da Champions League. Em 2005, foi eleito o terceiro melhor jogador do ano pela FIFA.

Pela seleção camaronesa venceu as Olimpíadas de 2000 e duas vezes a CAN, em 2000 e 2002. E é ainda o melhor marcador da história dos Camarões com 55 golos.