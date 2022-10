Sampdória vence na Serie A, finalmente

Sampdória consegue primeiro triunfo na Liga italiana na visita à Cremonese

A Sampdória conseguiu a primeira vitória na Serie A, ao triunfar por 1-0 na visita ao terreno da Cremonese, agora a única equipa sem triunfos no campeonato após 11 jornadas.

Um golo do defesa gambiano Omar Colley, aos 78 minutos, garantiu os três pontos para a equipa de Génova, numa partida em que a Cremonese desperdiçou uma grande penalidade logo aos sete minutos, pelo nigeriano Cyriel Dessers.

Com este triunfo, a Samp está no 18.º posto, com seis pontos, enquanto a Cremonese é 20.ª e última, com apenas quatro pontos, estando ambas em zona de despromoção.