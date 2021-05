Sampdória vence lanterna-vermelha Parma e termina em nono

Aos 73 minutos, o português Adrien Silva foi lançado na partida pelo treinador Claudio Ranieri, de saída da Sampdoria, enquanto o compatriota Bruno Alves não saiu do banco do Parma.

A Sampdoria venceu hoje por 3-0 o lanterna-vermelha e despromovido Parma, em jogo referente à 38.ª e última jornada, e terminou em nono na Serie A, que tem como campeão o Inter de Milão.

Fabio Quagliarella, aos 20 minutos, Omar Colley, aos 44, e Manolo Gabbiadini, aos 64, foram os marcadores dos golos da Sampdoria, que fecha o campeonato na nona posição, com 52 pontos.

Aos 73 minutos, o português Adrien Silva foi lançado na partida pelo treinador Claudio Ranieri, de saída da Sampdoria, enquanto o compatriota Bruno Alves não saiu do banco do Parma.

O Crotone, com português Pedro Pereira a titular e tal como o Parma também já virtualmente despromovido à entrada para a última jornada, despediu-se do principal escalão com um empate 0-0 na receção à Fiorentina.

Com mais três pontos do que o Parma, o Crotone terminou na 19.ª e penúltima posição, com 23, enquanto a Fiorentina ocupa, à condição, o 14.º lugar, com 40, mas com mais um jogo do que o Spezia (15.º, com 38), que no domingo recebe a Roma.

O Génova venceu na deslocação à casa do Cagliari, por 1-0, com um golo de Eldor Shomurodov, aos 15 minutos, e subiu provisoriamente ao 11.º lugar, com 42 pontos, embora com mais um jogo do que Bolonha (12.º, com 41) e Udinese (13.º, com 40).

A posição na tabela classificativa do Génova está ainda dependente dos resultados dos jogos de domingo do Bolonha com a Juventus, de Cristiano Ronaldo, e da Udinese com o já campeão Inter Milão.

O Cagliari ocupa presentemente o 16.º lugar, com 37 pontos, mas pode ainda ser ultrapassado no domingo pelo Torino (17.º, com 36), que recebe o já despromovido Benevento (18.º, com 32).