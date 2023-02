Sampdória está com salários em atraso e, no penúltimo lugar, arrisca perda de pontos

Época não está a ser fácil para a Sampdória. No penúltimo lugar do campeonato e com salários em atraso, pode ainda perder dois pontos.

O jornal italiano Gazzetta dello Sport reporta, esta sexta-feira, que a Sampdória arrisca uma penalização de dois pontos caso não pague os salários dos jogadores e funcionários relativos aos últimos quatro meses de 2022 até ao dia 16 de fevereiro.

O emblema de Génova precisa de 11 milhões de euros para liquidar os ordenados em falta.

Além disso, o clube da família Ferrero, acionista maioritário, precisa de 35 a 50 milhões de euros para voltar a "respirar saúde".

De referir que a Sampdória ocupa o penúltimo lugar da Serie A, com nove pontos. Uma perda de dois pontos colocaria a equipa no fundo da tabela, em troca com a Cremonese, que tem oito.