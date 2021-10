Sampdória bateu o Spezia com Adrien Silva no onze titular

P Torino venceu o Génova enquanto a Sampdória, com Adrien Silva, bateu o Spezia

O Torino venceu na receção ao Génova por 3-2, a abrir a nona jornada da Serie A, enquanto a Sampdória, com o internacional português Adrien Silva no onze, recebeu e derrotou o Spezia por 2-1.

A equipa de Turim já vencia por 2-0 na meia hora de jogo, com golos do avançado paraguaio Antonio Sanabria e do médio Tommaso Pobega, aos 14 e 31 minutos, mas houve mais três golos, todos nos últimos 20 minutos.

O Génova reduziu aos 70 minutos, pelo avançado Mattia Destro, mas, sete minutos volvidos, o Torino fez o 3-1, pelo avançado croata Josip Brekalo, aos 77, vantagem que passaria a mínima aos 81 minutos, quando o veterano avançado equatoriano Felipe Caicedo marcou e fixou o resultado final em 3-2.

Noutro jogo da nona jornada, a Sampdória recebeu e bateu o Spezia por 2-1, com a equipa genovesa a chegar ao 2-0 ainda na primeira parte, através de um autogolo do avançado ganês da equipa visitante, Emmanuel Gyasi, ao minuto 15, e de um golo do médio Antonio Candreva, aos 36, mas a equipa visitante ainda reduziria em período de compensações, aos 90+5, pelo avançado Daniele Verde.

O internacional português Adrien Silva contribuiu para o triunfo da Sampdória, pela qual foi titular e jogou durante os 90 minutos.

Com estes dois resultados, o Torino segue em 10.º lugar, com nove pontos, a Sampdória em 13.º, com nove, o Spezia é 17.º, com sete, e o Génova 19.º e penúltimo, com seis, mas a Serie A é liderada pelo Nápoles, com 24, seguido do AC Milan, com 22, do Inter, com 17, e da Roma, de José Mourinho, com 15.