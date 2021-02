Sampaoli, treinador do Atlético Mineiro que está, segundo dizem em França, a caminho do Marselha, perdeu a cabeça no decorrer do encontro com o Sport Recife. O técnico entrou no relvado, insultou o árbitro e foi expulso. E foi já fora do banco que viu a equipa garantir o triunfo (3-2) na ponta final dos descontos. Veja o momento no tweet abaixo.