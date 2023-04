Sampaoli revela que tentou contratar jogador do Flamengo: "Não foi possível"

Técnico é um apreciador de Gabriel Barbosa, jogador que tentou trazer para o futebol espanhol no passado mercado de janeiro

Apresentado nos últimos dias como treinador do Flamengo, Jorge Sampaoli prepara a estreia no comando técnico do Mengão. O sucessor de Vítor Pereira confessou que tentou contratar um avançado do clube para o Sevilha, no passado mercado de janeiro.

"Joguei contra o Gabigol quando estava no Santos e no Atlético Mineiro. Sofremos muito por causa da sua capacidade de marcar golos, que reconhecemos nele. Recomendei-o ao Sevilla e não foi possível. O jogador, quando está bem, faz-nos ganhar pontos. Basicamente, pode ajudar-me", explicou.

Tendo passado pelo Benfica na temporada 2017/2018, Gabriel Barbosa, ou Gabigol, é uma das grandes figuras do Flamengo. O internacional brasileiro leva já 143 golos em 229 jogos pelo emblema do Rio de Janeiro.