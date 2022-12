Sampaoli reage à saída de Isco: "Não cumpriu com as expectativas do clube"

Rescisão de contrato foi oficializada na quarta-feira.

O Sevilha anunciou na quarta-feira que chegou a acordo para rescindir o contrato de Isco, que passou a ser um jogador livre no mercado apenas quatro meses depois de ter chegado ao clube.

Mais tarde, a equipa andaluza seguiu para os 16 avos de final da Taça do Rei, após vitória por 3-0 sobre o Torremolinos (quarta divisão espanhola) e, no final do jogo, o treinador Jorge Sampaoli comentou o assunto.

"Isco é um bom rapaz e eu desejo-lhe o melhor. Perdemos um jogador com grande capacidade, mas ele não cumpriu com as expectativas do clube", afirmou na zona de entrevistas rápidas.

Isco ficou com um pé fora do Sevilha após ter tido uma discussão com o diretor desportivo Monchi e saiu do clube após ter apontado um golo e três assistências em 19 partidas disputadas esta época.