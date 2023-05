Sampaoli leva a tribunal comentador que o acusou de racismo

Treinador do Flamengo foi acusado de discriminação por Neto, ex-jogador e agora comentador na Band

O ex-jogador Neto e agora comentador na Band acusou em abril Jorge Sampaoli de racismo, aquando da sua passagem pelo Santos, e agora o técnico argentino do Flamengo colocou-lhe um processo na justiça.

Sampaoli exige uma retratação do comentador, que teceu duras críticas ao técnico a 18 de abril, quando comentava o seu regresso ao futebol brasileiro.

"Um tipo que trata mal o Arzul [treinador de guarda-redes do Santos], que é negro. E que é igual a mim, que é igual a você e que é um ser humano incrível. Esse tipo, o Jorge Sampaoli, fazia o Arzul ficar fora do balneário. Ele fez muitas pessoas contratadas antes dele perderem o emprego. Esse tipo é nojento. Nunca tratou bem ninguém. Ele foi racista no Santos, nunca cumprimentou ninguém, nunca falou português: 'Por favor, não, senhor, me desculpe...'. Esse baixinho, idiota. Isso aí é uma vergonha, pinto pequeno, não sabe nada de bola. É uma vergonha o Flamengo contratar um tipo desses", afirmou na altura Neto, que foi campeão pelo Corinthians em 1990.