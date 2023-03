Sampaoli lembra a Liga Europa na hora do adeus: "Parto de cabeça erguida"

Treinador argentino foi despedido do comando técnico do Sevilha.

O argentino Jorge Sampaoli foi demitido do cargo de treinador do Sevilha, clube no qual ingressou em outubro de 2022 para substituir Julen Lopetegui, informou esta terça-feira o clube da Liga espanhola de futebol. O técnico reagiu à saída com uma mensagem nas redes sociais.

"Digo adeus a uma cidade e cores que trago no coração. Quando me chamaram para regressar, pensei que era uma boa opção para encerrar uma primeira etapa que, de certa forma, tinha sido deixada em aberto. Sevilha é a primeira equipa da minha carreira onde tentei uma segunda oportunidade. E posso atestar que, embora as circunstâncias fossem diferentes, o meu afeto por este símbolo não está quebrado e continua a ser enorme", pode ler-se.

"Parto de cabeça erguida devido à atitude de sempre, porque estamos nos quartos de final da Liga Europa e porque nos esforçámos muito seguir com esta história. O futebol nem sempre nos retribui com alegria o que lhe dedicamos. Mas não tenho dúvidas de que valeu a pena dar o nosso coração e a nossa alma por este símbolo", acrescenta.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jorge Sampaoli (@sampaolioficial)

A saída de Jorge Sampaoli, de 63 anos, surge na sequência da derrota na última jornada frente ao Getafe (2-0), que deixou o Sevilha na 14.ª posição, com 28 pontos, a dois do primeiro lugar de despromoção ocupado pelo Valência (18.º, com 26).

Sampaoli disputou 31 jogos oficiais pelo Sevilha em todas as competições, tendo alcançado treze vitórias, seis empates e doze derrotas. O treinador argentino conduziu ainda o Sevilha aos quartos de final da Liga Europa, que irá disputar com o Manchester United.

O Sevilha, que soma seis títulos na Liga Europa, caso elimine o Manchester United, vai disputar as meias-finais com o vencedor da eliminatória que opõe o Sporting à Juventus.