Sampaoli deixa palavra de apreço a Lopetegui: "Teve mérito nos últimos três anos"

Declarações de Jorge Sampaoli, sucessor de Julen Lopetegui no comando técnico do Sevilha, que foi apresentado esta sexta-feira.

Já pensa em futuras contratações? "Não vamos falar sobre isso. Agora o que me preocupa é o desenvolvimento da equipa, eles têm de recuperar o nível que os levou a serem quartos na Liga e a ganhar uma Liga Europa. Este mês vai parecer mais dez anos. Há muito a resolver para o futuro".

Porque decidiu voltar ao clube? "O meu principal motivo são as pessoas que me contrataram na época, são as mesmas que me procuraram agora e tenho muita confiança nessas pessoas. Resolvi vir, embora não seja ideal que um treinador chegue um dia e meio depois de um jogo e com tantos pela frente".

Saída de Lopetegui: "A relação com o clube teve muito pouco tempo e o treinador teve mérito durante os últimos três anos, merecia que os adeptos se despedissem dessa forma [com aplausos], pareceu-me um gesto muito importante".

Como inverter a crise da equipa? "A contundência das áreas é importante para ganhar jogos. Se não há uma realidade qualitativa, há que tê-la em termos de organização. Temos de ver como melhoramos o estado de alguns jogadores que não são ideais e primamos pelo coletivo. Temos jogadores que podem mudar a euforia popular".