Sampaoli arranca bem no Marselha e já tem definido um craque para a nova época

Treinador argentino leva duas vitórias como treinador do clube francês, que iniciou a época com Villas-Boas.

Jorge Sampaoli leva duas vitórias seguidas ao comando do Marselha, em igual número de jogos, e pensa já no plantel que terá à disposição na próxima temporada. De acordo com o jornal espanhol As, o treinador argentino pretende um craque internacional para elevar o nível da equipa e o nome está escolhido: Arturo Vidal.

De acordo com a publicação, o treinador já entrou mesmo em contacto com o médio do Inter, sendo que ambos têm uma excelente relação: Sampaoli foi selecionador do Chile e conquistou a Copa América em 2015.

Vidal tem contrato com o Inter até 2022, mas é entendido que uma boa oferta poderá mesmo levar o jogador de 33 anos até França. Colo-colo, Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern e Barcelona são os outros clubes que Vidal já representou na carreira.