Salzburgo vê terceira pérola sair, desta feita rumo ao Leipzig

Redação com Lusa

Internacional sul-coreano colmata a saída de Timo Werner.

Hee-chan Hwang é reforço do Leipzig num contrato válido até 2025, informou esta quarta-feira o clube alemão, poucos dias depois de anunciar a saída de Timo Werner para o Chelsea.

O avançado sul-coreano "assinou um vínculo por cinco épocas e vestirá a camisola número 11", indicou o Leipzig na sua página oficial, acrescentando que Hwang esteve em 38 golos do Salzburgo, com 16 tentos marcados e 22 assistências.

Hwang é a terceira peróla do Salzburgo a sair, depois de uma época de 2019/20 em que os austríacos transferiram ainda em dezembro o japonês Takumi Minamino para o Liverpool, por cerca de 8,5 milhões de euros, e o norueguês Erling Haaland para o Borussia Dortmund, por 22 milhões.

A entrada de Hee-chan Hwang no Leipzig servirá para colmatar a saída do jogador mais em evidência no terceiro classificado da Liga alemã, depois de Timo Werner ter assinado pelo Chelsea, num negócio de 53 milhões de euros.