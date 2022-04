Salzburgo sagra-se campeão da Áustria pela nona vez consecutiva

Após goleada ao Áustria Viena, por 5-0

O Salzburgo venceu este domingo a Liga austríaca pela nona vez consecutiva, ao golear em casa o Áustria Viena por 5-0, em encontro da sexta jornada do grupo de apuramento de campeão.

O suíço Noah Okafor, aos dois minutos, o alemão Karim Adeyemi, aos 18, o croata Luka Sucic, aos 28, o norte-americano Brenden Aaronson, aos 54, de grande penalidade, e o maliano Mohamed Câmara, aos 85, também de penálti, marcaram os golos.

Na classificação, o Salzburgo passou a somar 45 pontos, mais 14 do que o Sturm Graz, segundo classificado.

O conjunto patrocinado pela Red Bull totaliza agora 16 cetros, no terceiro lugar do ranking, atrás dos dois clubes de Viena, o Rapid, com 32, e o Áustria, com 24.