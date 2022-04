Salvio procurado pela polícia: ex-companheira acusa-o de atropelamento

Salvio, à esquerda na imagem, está ao serviço do Boca Juniors

Informa a imprensa argentina esta quinta-feira.

Eduardo Salvio, futebolista argentino que brilhou com a camisola do Benfica, é esta quinta-feira notícia na Argentina pelos piores motivos. Segunda a imprensa daquele país, nomeadamente o jornal "Olé", o agora jogador do Boca Juniors é procurado pela polícia depois de ter atropelado a ex-companheira Magui Aravena.

Segundo adianta a publicação, citando fontes policias, o episódio aconteceu de madrugada e depois de Magui ter encontrado o jogador no carro com outra mulher. Salvio terá então atropelado a modelo, que foi transportada para o hospital, aparentemente sem ferimentos graves.

Salvio, atualmente com 31 anos, vestiu a camisola do Benfica em dois períodos distintos: em 2010/11 e depois entre 2012/13 e 2018/19. Tem dois filhos fruto da relação com Magui Aravena.