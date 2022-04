Salvio pondera se comparece voluntariamente em tribunal e falha treino do Boca

Ex- Benfica foi acusado de atropelamento da ex-companheira, na madrugada desta quinta-feira

Eduardo Salvio, ex-Benfica e atual jogador do Boca Juniors, está a ponderar se vai comparecer de forma voluntária ao tribunal, ou se irá aguardar por uma convocatória oficial, garante esta quinta-feira o jornal argentino Olé.

O extremo de 31 anos foi acusado de ter atropelado a ex-companheira Magui Aravena na madrugada desta quinta-feira, com imagens a terem captado o momento em questão. De acordo com fontes policiais, que avançam que o paradeiro de Salvio é desconhecido, o incidente aconteceu já depois da meia-noite, na zona Puerto Madero.

Com o Boca Juniors a ter aconselhado o argentino a não comparecer nos treinos desta quinta-feira da equipa, fontes próximas do jogador revelam que Salvio está a ponderar se se apresentará voluntariamente diante do Ministério Público, sendo que, de momento, ainda não recebeu qualquer convocatória por parte do mesmo.