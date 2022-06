Salvio de saída do Boca Juniors e a caminho do futebol mexicano

Extremo deve jogar no Pumas, depois de três temporadas na Bombonera. Emblema de Buenos Aires estava interessado em renovar o contrato, que termina dentro de alguns dias

Toto Salvio, antigo jogador do Benfica, deve trocar o futebol argentino pelo mexicano, saindo do Boca Juniors para o Pumas. A informação é avançada pela imprensa do país das Pampas.

Segundo o SuperDeporte, o extremo, que termina contrato com o Boca no final deste mês de junho, deve mesmo ser reforço do última finalista vencido da Concacaf Champions League.

Depois de três temporadas de ligação, a intenção do Boca Juniors passava por renovar contrato com Salvio, mas o processo estendeu-se e, aparentemente, não teve um final feliz para os argentinos.