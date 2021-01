Extremo está no Boca Juniors desde 2019.

A revolução no plantel do Boca Juniors é tema recorrente na Imprensa argentina e Salvio um dos apontados à saída. No entanto, depois de ter conquistado nos penáltis a Copa Diego Maradona, na qual até marcou uma grande penalidade, o extremo garante continuar nos xeneize.

"Se vou estar aqui no início da próxima época? De certeza que vou continuar. Seguirei com o mesmo entusiasmo", assegurou o ex-Benfica, clube do qual saiu em 2019 após oito épocas.