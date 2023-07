Saliba renova com o Arsenal: "Preparado para o novo desafio"

Central francês vai continuar no Emirates, depois de se ter afirmado como um dos esteios para Mikel Arteta. Clube não revelou ano, mas acordo terá sido fechado até 2027

O Arsenal continua a fechar renovações de alguns dos seus jogadores mais jovens. Esta sexta, ficou fechada a de William Saliba, central francês.

Ainda que o clube não tenha revelado o ano do novo acordo, Saliba terá ficado seguro até 2027.

Depois de um empréstimo ao Marselha, Saliba regressou ao Emirates na época transata para se tornar um dos esteios de Mikel Arteta.