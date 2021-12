Se não for encontrado um comprador, o clube ficará de "fora" da competição, sendo excluída qualquer possibilidade de "prorrogar" o prazo estabelecido.

O Salernitana será excluído da Liga italiana se não mudar de dono até ao fim do ano, confirmou esta terça-feira a federação, aludindo ao facto de o clube ser copropriedade do dono da Lázio, Claudio Lotito.

"Não haverá tolerância a partir de 31 de dezembro", garantiu o presidente da federação (FIGC), Gabriele Gravina, recordando que esta obrigatoriedade já tinha sido definida no início da época.

"A regra é clara no que toca ao facto de dois clubes da Serie A não poderem ter o mesmo dono", vincou o dirigente.

Os administradores independentes nomeados em junho para organizar a venda anunciaram, na passada semana, a falta de ofertas conformes ou financeiramente sólidas, pelo que solicitaram a dilatação do prazo e pediram a unanimidade dos clubes do campeonato na aceitação desta sua pretensão.

No início de julho, a federação aceitou a subida do Salernitana à Serie A, mas deu-lhe seis meses para cumprir os regulamentos, que proíbem dois clubes da mesma divisão de pertencer ao mesmo proprietário.

"Não podemos continuar a raciocinar como se não houvesse ofertas. Há manifestações de interesse, temos de encontrar uma solução", pressionou Gravina.

O Salernitana é o último classificado do campeonato com somente oito pontos em 18 desafios, a cinco da "salvação".

A situação do clube a sul de Nápoles está ainda mais complicada no plano desportivo, uma vez que desistiu de ir jogar a casa da Udinese por indicações das autoridades sanitárias, após um surto de covid-19 no seio do seu grupo de trabalho.

A federação mantém o jogo marcado para hoje às 18:30, endereçando ao árbitro a responsabilidade de uma "decisão" sobre se o jogo será perdido pelo Salernitana ou se o mesmo será adiado.

Em caso análogo, na época passada, o Nápoles foi inicialmente punido por não ter viajado até Turim, contudo depois o jogo foi remarcado e disputado.

Este será o primeiro encontro da época que não será disputado na Serie A devido ao coronavírus.