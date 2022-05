Salernitana empata em Bérgamo e ainda sonha com a manutenção

Igualdade a um golo no encontro da ronda 35 do campeonato italiano.

A Salernitana arrancou em Bérgamo um empate a um golo frente à Atalanta, na 35ª jornada da Liga italiana de futebol, precioso na luta pela manutenção depois de ter estado sob ameaça de exclusão da prova.

A equipa de Salerno foi a primeira a marcar, aos 27 minutos, pelo médio brasileiro Ederson Lourenço, e viu fugir-lhe o triunfo aos 88 minutos, quando o médio croata Mario Pasalic restabeleceu o empate.

Com este resultado, a Salernitana segue em 18º lugar, com 26 pontos, a apenas dois do Cagliari, 17º, primeiro fora da zona de despromoção, enquanto a Atalanta segue em oitavo lugar, com 56 pontos.