Salernitana de Paulo Sousa perde na visita ao Empoli

A Salernitana, treinada pelo português Paulo Sousa, foi derrotada esta segunda-feira na deslocação ao campo do Empoli, por 2-1, no terceiro jogo consecutivo sem vitórias na Liga italiana, mas segue oito pontos acima da zona de despromoção.

O jovem avançado Nicolo Cambiaghi abriu o marcador para a formação da casa, aos 38 minutos, e, aos 63, Francesco Caputo dilatou a vantagem, com a Salernitana a reduzir aos 85, por intermédio do internacional polaco Krzysztof Piatek.

Com os três pontos, o Empoli segue em 14.º lugar, com 38 pontos, enquanto a formação comandada por Paulo Sousa está logo atrás, no 15.º posto, com 35 pontos.

Por seu turno, a Udinese (nona com 46 pontos) traçou o destino da Sampdória, uma vez que, ao vencer por 2-0 em casa, com golos de Pereyra (09) e Masina (34), condenou de vez a formação genovesa à despromoão à segunda divisão, ocupando o último posto, com apenas 17 pontos.

Na formação de Udine, os portugueses Leonardo Buta e Vivaldo Semedo foram suplentes não utilizados.

Já o embate entre o Sassuolo (13.º, com 44 pontos) e o Bolonha (10.º, com 46) terminou empatado a uma bola (1-1), com golos de Berardi (15) e Dominguez (42).