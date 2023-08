Salernitana de Paulo Sousa fecha mais dois reforços

Depois de assinar com Chukwubuikem Ikwuemesi, os italianos vão contratar o jamaicano Trivante Stewart e o polaco Mateusz Legowski

A Salernitana está muito ativa no mercado e hoje, depois de já ter assinado com Chukwubuikem Ikwuemesi, garantiu ainda as contratações do jamaicano Trivante Stewart e o polaco Mateusz Legowski.

Trivante é um goleador que estava no Mount Pleasant e Legowski um médio internacional polaco que estava no Pogon.

O polaco já está mesmo em Itália a realizar exames médicos.

Nos próximos dias os italianos vão ainda oficializar as contratações do argentino Martegano (do San Lorenzo), González (da Juventus) e Mohamed Bayo (do Lille).