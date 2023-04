Salernitana celebra empate frente ao Nápoles com fogo de artifício

Adeptos da Salernitana, de Paulo Sousa, comemoram o adiar do título do rival Nápoles. No centro da cidade há muita festa e milhares preparam-se para esperar pela equipa.

Era em Nápoles que muito se esperava para fazer a festa, mas foi a pouco mais de 50 quilómetros que se celebrou, em Salerno. Tudo porque, face à rivalidade das equipas, os adeptos da Salernitana comemoraram o empate que adiou o título napolitano, satisfeitos também com o bom momento do seu clube.

São já nove jogos sem perder na fuga à despromoção, com o estatuto de equipa há mais tempo invicta no campeonato italiano. Proibidos de viajar para Nápoles, de forma a evitar problemas e conflitos, os adeptos da Salernitana fizeram a festa em casa.

No centro histórico da cidade houve cânticos e até fogo de artifício e, segundo a Imprensa italiana, milhares esperam ainda este domingo pelo regresso da equipa de Paulo Sousa para aplaudir o 1-1 no Estádio Diego Armando Maradona.