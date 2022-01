Salernitana anuncia central descartado por Mourinho

Fazio posa com a camisola do Salernitana

Federico Fazio foi anunciado, esta sexta-feira, como reforço do Salernitana. O central, que não atuou em qualquer partida sob o comando de José Mourinho, assinou um contrato válido até 2024

Nas primeiras palavras enquanto jogador do último classificado da Serie A, Fazio deixou a garantia de que, mal a equipa "ganhe confiança", os resultados positivos vão começar a aparecer.

"Estou aqui para lutar juntamente com os meus colegas e alcançar este importante objetivo [manutenção]. Conheço a equipa, é constituída por jogadores fortes que só precisam de recuperar a confiança, o campeonato ainda é longo. Se nós argumentarmos jogo após jogo, podemos realizar este empreendimento", disse.

O internacional argentino, de 34 anos, não fez qualquer jogo pela Roma a partir do momento em que José Mourinho assumiu o leme do clube e termina agora um ciclo de cinco anos com as cores da Roma, onde chegou em 2016/17, por empréstimo do Tottenham.