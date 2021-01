Salários e pagamento de Hakimi em atraso: italianos falam em crise financeira no Inter

Emblema italiano já se terá comprometido a saldar os valores em atraso.

O Inter estará mergulhado numa grande crise financeira, avança o diário italiano "la Repubblica". De acordo com as mesmas informações, os "nerazzurri" têm em atraso o pagamento de valores acordados em determinadas transferências, tal como vários meses de salários aos jogadores e equipa técnica.

Segundo o "la Republicca", o Inter deve os salários de julho e agosto, tendo os responsáveis comprometido-se a pagar os mesmos até 16 de fevereiro, assegurando também que os pagamentos de novembro e dezembro também serão saldados.

No caso de os compromissos salariais não serem regularizados, o emblema italiano sujeita-se a um castigo que pode mesmo levar à perda de pontos na Serie A, onde ocupam o segundo posto, com 37 pontos, três atrás do líder Milan (40).

Outro dos atrasos, ainda de acordo com o "la Repubblica", prende-se com o pagamento da transferência de Achraf Hakimi - custou 40 milhões de euros no último mercado de verão - ao Real Madrid, tendo o Inter renegociado com os merengues a data para saldar a primeira parcela, que estaria prevista para 30 de dezembro - os primeiros 10 milhões de euros serão apenas pagos a 30 de março.