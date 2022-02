Salários do PSG representam mais de um terço do campeonato francês

Gigante parisiense chega quase aos 630 milhões em salários

O PSG não domina o campeonato gualês apenas pela parte desportiva. Financeiramente, a diferença também é muita, como concluiu o L'Équipe. A equipa de Messi, Neymar e Mbappé representa mesmo mais de um terço dos salários de toda a Ligue 1.

São 629 milhões na folha salarial dos parisienses. Para se ter a noção da diferença, todas as outras equipas juntas representam 1,73 mil milhões de euros. As contas são simples e a percentagem dos vencimentos do PSG em todo o campeonato é de 37%.

O número tem crescido muito ao longo das épocas, apesar do clube se ter tornado milionário já há mais de uma década. Em 2018/2019, por exemplo, era de, apenas, 370 milhões. A chegada de Messi e Sergio Ramos, por exemplo, contribuiu para o crescimento exponencial deste valor.