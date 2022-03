Salários da Ligue 1 divulgados: 14 mais bem pagos são do PSG e há um português no top-30

Jornal francês L'Équipe publicou uma lista dos 30 jogadores mais bem pagos da Ligue 1. Os primeiros 14 são do PSG.

O L'Équipe divulgou uma lista dos valores que auferem os 30 jogadores mais bem pagos da Ligue 1. Como era de esperar, o PSG é o clube que paga mais, sendo que os 14 primeiros futebolistas da lista são precisamente do clube parisiense. O português Renato Sanches, do Lille, surge no último lugar do top-30, com um ordenado de 338 mil euros mensais.

Voltando aos primeiros lugares, Neymar lidera com um salário de 4083 milhões de euros brutos por mês, segue-se Messi, com 3375 ME mensais, e a fechar o pódio surge Mbappé (2,2 ME).

Marquinhos e Verrati, também do PSG, ganham 1,2 milhões de euros.

O primeiro jogador que não representa o PSG a aparecer nesta lista é Ben Yedder, avançado do Mónaco, que aufere 650 mil euros mensais. É o 15.º mais bem pago.