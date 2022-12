"Salário? Há dois anos, os capitães foram os únicos que fizeram um esforço"

Declarações de Sergi Roberto, lateral direito do Barcelona, em entrevista à rádio RAC1.

Últimas duas temporadas marcadas por lesões: "Desde a época de [Ronald] Koeman [2020/21], quando me lesionei no campo do Atlético de Madrid, estive dois meses a recuperar-me, depois voltei a recair, mais dois meses... Não recuperei bem e joguei lesionado durante muito tempo. Havia vezes em que preferia que o treinador não me pusesse a jogar porque não estava bem. Mas jogava e treinava na mesma, apesar de não estar bem e de não dar 100 por cento. Quando o doutor Pruna chegou disse que tinha de me operar, que não entendia como andava a jogar assim".

Salário reduzido: "Neste momento estou a receber como se tivesse subido [à equipa principal] do Barcelona, mas faço-o com o orgulho porque quero estar aqui. Nos últimos anos não desfrutei de jogar porque não estava bem fisicamente. Queria continuar e neste momento estou a desfrutar. Para mim, o aspeto económico não é importante".

Porque aceitou esse esforço? "Se soubesses quanto recebo... Para mim não é um esforço jogar pelo Barcelona. Tinha de reduzir o salário porque o meu contrato estava a acabar. Há dois anos, os capitães foram os únicos que fizeram um esforço [salarial]".

Temas salariais já causaram discórdia no balneário? "Já houve comentários que às vezes causam dano ou não se ajustam ao que se está a passar realmente. Muito passa pelo ruído das redes sociais ou por comentários da imprensa, mas entre nós nunca dissemos nada negativo ou que pudesse afetar o clube, o treinador ou o presidente. Creio que aconteceram campanhas que foram mais além do aspeto futebolístico. Temas salariais, por exemplo, de jogadores que não deram tudo pelo clube e que não o mereciam".

Messi ganhou o Mundial: "Felicitei-o mas ainda não me respondeu. Fiquei muito contente por ele ter ganhado. Se não ganhasse Espanha, gostava que Léo ganhasse. Não vi Maradona [a jogar], só o que ele fez e não me surpreende, [Messi] é muito competitivo. Sabia que era a última oportunidade que tinha para ganhá-lo".