Salário de Verratti no PSG varia após renovação: confira como

A renovação do médio marcou um antes e um depois nos novos contratos no emblema parisiense

Marco Verratti prolongou a ligação com o PSG em dezembro de 2022, até 2026, e a renovação marcou um antes e um depois nos novos contratos no emblema parisiense. Pelo menos assim o diz o "Le Parisien".

De acordo com as mesmas informações, o médio tem no contrato uma cláusula que o faz ganhar mais ou menos em função do número de jogos que dispute. Trata-se, ainda segundo o "Le Parisien", da nova política de Luís Campos, conselheiro para o futebol do clube, que pretenderá aplicar a mesma cláusula nas futuras extensões de contrato ou próximas contratações.

Este sistema não é, normalmente, do agrado dos jogadores, uma vez que se se lesionam ou existe alguma situação fora do seu controlo que os deixa sem jogar, as suas finanças "sofrem". Apesar de negociações tensas, Verratti acabou por aceitar as condições para permanecer em Paris.Desde a assinatura da sua prorrogação de contrato, Verratti fez nove das 15 aparições possíveis para o PSG.

Desde que renovou, Verratti jogou em nove das 15 participações possíveis. Castigos e lesões musculares e na anca não o deixaram ter mais protagonismo.