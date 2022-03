"Salah tem de perceber que é africano e nunca lhe darão o melhor contrato"

Palavras de El-Hadji Diouf, antigo avançado senegalês que passou pelo Liverpool.

Com contrato válido com o Liverpool até 2023, Mohamed Salah continua sem novidades no que toca a uma eventual renovação do vínculo. Há, todavia, que aconselhe o extremo egípcio a permanecer em Anfield e a "esquecer" a hipótese Real Madrid.

"É óbvio que o Liverpool deve aceitar as exigências de Salah. Deve ficar no Liverpool. Pode ganhar mais dinheiro, é o melhor jogador do clube com Mané e juntos irão conquistar muitos títulos. Tem 30 anos 8irá completar essa idade em junho] e peço-lhe que jogue mais quatro com os reds", afirmou El-Hadji Diouf, antigo avançado senegalês que representou o Liverpool.

"Uma mudança para o Real Madrid significaria voltar a começar. Salah tem de perceber que é africano e nunca o vão tratar como os europeus. Nunca lhe darão o melhor contrato, como a outros. Aconteceu-me a mesma coisa quando estava no Liverpool. Diziam-me para não representar a minha seleção", lembrou.

Salah cumpre a quinta época no Liverpool e na atual leva 28 golos em 36 jogos.