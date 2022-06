Salah sonha em vencer a Bola de Ouro: "Fiquei chocado com o meu ranking de 2021"

Astro egípcio deixou largos elogios à exibição de Courtois na final da prova milionária

Mohamed Salah concedeu uma entrevista à France Football, na qual recordou a final da Liga dos Campeões perdida para o Real Madrid (0-1). O extremo egípcio considerou que o Liverpool mereceu mais o triunfo, mas que foi "a noite de Courtois".

"Merecíamos vencer, tivemos mais oportunidades. Eu tive duas ou três bem claras, mas Thibaut Courtois fez defesas incríveis. É o trabalho dele, foi para isso que o Real Madrid o contratou. Era a noite dele", afirmou.

No meio de vários temas de conversa, Salah foi questionado sobre o sonho de conquistar uma Bola de Ouro, com o jogador de 29 a revelar que pretende levantar esse prémio individual e que ficou "chocado" com o sétimo lugar na lista da revista francesa, em 2021.

"Quero ganhá-la para me juntar a George Weah, o único africano [que já venceu uma Bola de Ouro]. É verdade que fiquei chocado com o meu ranking de 2021. Para este ano, a derrota contra o Real Madrid é uma desvantagem, mesmo que eu tenha feito um bom jogo na final. Mas isso não anula tudo o que conquistei durante meses. Vamos esperar pela votação do júri. Mesmo que eu não ganhe a Bola de Ouro em 2022, farei tudo para ganhar no próximo", assegurou Salah.

