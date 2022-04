Salah sobre o difícil processo de renovação: "Nem tudo é sobre dinheiro"

Egípcio e Liverpool ainda não chegaram a acordo. Contrato da grande figura dos reds termina no verão de 2023

Ameaça ser uma das novelas do defeso. Mohamed Salah tarda em renovar o contrato com o Liverpool e, numa altura em que se fala das exigências financeiras, o egípcio veio a público esclarecer: não é só uma questão de dinheiro.

"Falta-me um ano de contrato. Acho que os fãs sabem o que eu quero. mas no contrato nem tudo é sobre dinheiro. Não sei. Tenho mais um ano e os adeptos sabem o que eu quero", referiu, em entrevista à Four Four Two.

Não faltam assim tantos meses para que Salah possa decidir o seu futuro com outro clube, mas o egípcio garante que vai continuar em Anfield na próxima época e que o foco em ajudar a equipa é total.

"Não estou preocupado, não me deixo preocupar com nada. A época ainda não acabou por isso, vamos tentar acabá-la da melhor forma possível. É o mais importante. No próximo ano veremos o que vai acontecer. Se vou continuar aqui para o ano? Claro", concluiu.