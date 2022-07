Salah renovou com o Liverpool: "Este é um dia feliz para toda a gente"

Salah renovou com o Liverpool

Astro egípcio assinou um contrato de "longa duração" com os reds

Mohamed Salah, cujo contrato com o Liverpool expirava no verão de 2023, assinou esta sexta-feira um vínculo de "longa duração" com os reds.

"Sinto-me bem e estou ansioso por ganhar troféus com o clube, este é um dia feliz para toda a gente. Demora sempre um pouco de tempo a renovar, mas está tudo tratado pelo que só temos de nos focar no está à frente", começou por dizer, em declarações ao meios do clube.

O extremo egípcio, de 30 anos, prosseguiu, falando num percuso ascendente do Liverpool nos últimos seis anos e considerando que Anfield "está numa boa posição para lutar por tudo".

"Penso que dá para ver que, nos últimos cinco ou seis anos, a equipa tem estado a subir [de nível]. Na época passada, estivemos perto de vencer quatro [títulos], mas infelizmente na última semana da época perdemos dois troféus. Temos novos reforços, portanto temos apenas de continuar a trabalhar no duro, a ter boa visão, a sermos positivos e disputar tudo novamente", concluiu Salah.

Recorde-se que o astro egípcio representa o Liverpool há cinco temporadas, onde chegou em 2017 proveniente da Roma.

Desde a chegada a Anfield, Salah tornou-se num dos melhores jogadores do mundo e conquistou um total de sete troféus, com destaque para uma Liga dos Campeões e uma Premier League.