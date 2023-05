Salah para os adeptos do Liverpool: "Estou devastado, era o mínimo indispensável"

Reds falharam a Champions pela primeira vez desde 2017/18, após seis anos seguidos na competição, com um troféu erguido e duas finais perdidas

O triunfo do Manchester United esta noite contra o Chelsea tirou ao Liverpool a possibilidade de ainda alcançar os lugares de acesso à Liga dos Campeões, deixando o avançado egípcio Mohamed Salah "devastado".

O Liverpool foi sempre à Champions desde 2017/18, durante seis épocas seguidas. Jurgen Klopp chegou a meio de 2015/16 e na época seguinte, a sua primeira completa ao comando da equipa, fora das provas europeias, obteve logo a qualificação para a prova milionária. Nesse período, perdeu duas finais (2018 e 2022) e conquistou o troféu uma vez (2019).

Perante este falhanço, com o Liverpool com quinto lugar reservado, Salah desculpou-se perante os adeptos.

"Estou completamente devastado. Não há qualquer desculpa para isto. Tínhamos tudo o que precisávamos para nos apurarmos para a Liga dos Campeões do próximo ano e falhámos. Somos o Liverpool e a qualificação para a competição é o mínimo indispensável. Peço desculpa, mas é demasiado cedo para uma publicação animadora ou otimista. Desiludimo-los a vocês e a nós próprios", escreveu Salah nas redes sociais.

