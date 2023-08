Salah mostrou desagrado ao ser substituído e Roy Keane não gostou: "Senta-te e cala-te"

Roy Keane diz que entende a frustração por ser substituído, mas já não compreende os gestos contínuos de desagrado, já no banco de suplentes.

Mohamed Salah foi substituído aos 77 minutos do Chelsea-Liverpool, no domingo, e ficou muito agastado com a decisão, fazendo gestos em sinal de desagrado já sentado no banco de suplentes. Roy Keane, antigo jogador do Manchester United, não gostou da atitude.

"Acho que não há problema se um jogador se exalta daquela forma, mas que não continue a fazê-lo no banco. Vê-lo já fora do relvado com os braços no ar... senta-te e cala-te! É preciso aceitar. Podes ficar chateado, tudo bem, mas não arrastes a situação. Já vi muitos outros jogadores melhores do que Salah a serem retirados e ficaram bem", criticou o comentador da televisão britânica Sky Sports.

Jurgen Klopp, treinador dos reds, disse que percebe a frustração do avançado egípcio: "Compreendo a frustração, mas o que importa é a união da equipa. Precisávamos de estabilidade e de jogadores frescos. A reação dele, ao saltar para os meus braços no 1-1, é compreensível, mas no final, estamos todos no mesmo barco."

Chelsea e Liverpool empataram 1-1, na primeira jornada da Premier League.